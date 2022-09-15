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BAŞAKŞEHİR FIORENTINA MAÇI CANLI 📺 | Başakşehir - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, ikinci maçında Fiorentina ile karşılaşacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanrak 2'de 2 yapmak ve ülke puanını yükseltmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:27 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:30
BAŞAKŞEHİR FIORENTINA MAÇI CANLI 📺 | Başakşehir - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, ilk maçında galip gelmişti. Başakşehir'de hedef kazanarak 2. galibiyerini almak. Başakşehir - Fiorentina maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fiorentina maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fiorentina maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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Başakşehir - Fiorentina maçı saat kaçta?
Başakşehir - Fiorentina maçı saat kaçta?
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