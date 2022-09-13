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Ataryemez şehir

Emre Belözoğlu yönetiminde sezona fırtına gibi giren Başakşehir, Beşiktaş engelini de kayıpsız atlattı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Ataryemez şehir
Emre Belözoğlu yönetiminde sezona fırtına gibi giren Başakşehir, Beşiktaş engelini de kayıpsız atlattı. Turuncu-lacivertliler; Kasımpaşa (4-0), Kayserispor (2-0) ve Alanyaspor'un (2-0) ardından Vodafone Park'tan da Traore'nin golüyle zaferle ayrıldı. 2. haftada Konyaspor'la berabere kalarak tek kaybını yaşayan İstanbul ekibi, 5 maçta 13 puana ulaştı. Ligde Konyaspor'la birlikte kalesini rakiplere kapatan iki ekipten biri olan Başakşehir, Beşiktaş karşısında da bu başarısını sürdürdü. Turuncu-lacivertliler, gelecek hafta evinde Fatih Karagümrük'ü konukedecek.
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