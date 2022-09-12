Emre Belözoğlu Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a konuk oluyor. Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesi konuştu. Belözoğlu, "Yıllardır iyi oynayan, ilk üçe oynayan, şampiyonluğa oynayan bir Başakşehir oldu. Ben oyuncuyken de Arena'da, İnönü'de çok maç oynadım. Başakşehir'in artık bu kültürü oluştu." ifadelerini kullandı.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



"Yıllardır iyi oynayan, ilk üçe oynayan, şampiyonluğa oynayan bir Başakşehir oldu. Ben oyuncuyken de Arena'da, İnönü'de çok maç oynadım. Başakşehir'in artık bu kültürü oluştu. Büyük takımlarla mücadele etme kültürü oluşmuş bir takım var. İyi bir kadrom var."

"Lige iyi giriş yaptık. İki iyi takımın maçı olacak, oyuncular bunun keyfini çıkarmalılar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık. Umuyorum istediğimiz planları sahaya yansıtır ve galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz."