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Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu: Sonuna kadar yarışta olacağız

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Kazanmayı alışkanlık haline getirmenin önemine vurgu yapan Belözoğlu, "Sonuna kadar yarışta olacağız." dedi. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 21:59
Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu: Sonuna kadar yarışta olacağız

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0 galip geldikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı. İyi savunduk. Kendi organizasyonumuza yakışmayan pas hatalarımız oldu. Bu da doğal, 50 bin kişi önünde oynadık. Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direkt giden, kenara inip orta yapan bir takım. Beşiktaş da gol atabilirdi. Kazanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel. Bu maçtan da ders çıkaracağız. Sonuna kadar yarışta olacağız." dedi.

Genç teknik adam, "Uzun yıllar teknik adamlık yapabilirsem, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Geldikten sonra oyunda gelişen futbolcularımız oldu. Yolun daha çok başı. 6 saat yoldan geldik. Bütün çocuklar elinden geleni yaptı." sözleriyle açıklamalarını bitirdi.

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