Rakipler zor Başakşehir umutlu

Play-off'taAntwerp'i eleyen Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalma başarısı göstermişti. Temsilcimizin kurası dün çekildi. İstanbul ekibi güçlü rakiplerle eşleşti. İtalya'dan Fiorentina, İskoçya'dan Heart ve Letonya'dan Riga ekipleri geldi. Bir dönem Fatih Terim'in de çalıştırdığı Fiorentina kadrosunda Milenkovic, Dodo, Nicolas, İkone, Jovic, Cabral gibi önemli yıldızları barındırıyor. Transfer döneminde Dodo, Mandragora ve Gollini gibi önemli isimleri renklerine bağladılar. Takımın en önemli yıldızı Chiesa'yı Juventus'a sattılar. Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Pulgar da Flamengo'nun yolunu tuttu. Heart, mütevazi kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu yaz en önemli transferleri forvet Shankland'ı almak oldu. Riga ise Helmond'dan Loukili'yi aldı.10 numarası Veloso'yu sattı.