Haberler Başakşehir Galatasaray eski sportif direktörü Sensibile'den Başakşehir açıklaması! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Galatasaray eski sportif direktörü Sensibile'den Başakşehir açıklaması! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi grup aşamalarında İtalyan ekibi Fiorentina ile aynı grupta yer aldı. Başakşehir'in grubunda Fiorentina ile beraber; Hearts ve RFS bulunuyor. Kuranın ardından İtalyan basını, Galatasaray'ın eski sportif direktörü Sensibile'den kurayı değerlendirmesini istedi. Sensibile yaptığı açıklamada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan övgüyle bahsederken, Mesut Özil'e dair de çarpıcı sözler sarf etti. İşte o açıklamalar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:27
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray eski sportif direktörü Sensibile'den Başakşehir açıklaması! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Sensibile, Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi grubunu ve Başakşehir'i değerlendirdi. İşte o açıklamalar...

Galatasaray eski sportif direktörü Sensibile'den Başakşehir açıklaması! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

"Başakşehir, üçüncü ligden geldi ve şampiyon oldu. Bana Chievi ya da Sassuolo gibi bir projeye gibi geliyor. Takımda çok fazla İtalya'ya yakın, ya da Avrupa'da oynayan futbolcu var. Üst düzey oyuncularla dolu bir kadroları var.

Galatasaray eski sportif direktörü Sensibile'den Başakşehir açıklaması! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

"ÇOK İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİ VAR"
Başakşehir'in oyun kimliğine hayran kaldım. Çok iyi bir teknik direktörleri var. Fiorentina için hoş bir sürpriz oldu. Türkiye'de beklediğimiz gibi ateşli bir deplasman olmayacak. Çok iyi bir stadyumda oynanacak. Türkiye'de başka stadyumlarda oynamak kesinlikle Başakşehir ile oynamaktan daha kötü.

Galatasaray eski sportif direktörü Sensibile'den Başakşehir açıklaması! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

"MESUT YEDEK OTURDU"
Türkiye ligi büyük bir potansiyele sahip ama artık kariyerinin sonlarına gelen oyuncular tercih ediyor. Ateşini söndürmüş çok fazla yıldız var. Kalite unutulmuyor ama mesela Türkiye'ye büyük bir coşkuyla gelen Mesut Özil'i düşünüyorum. Fenerbahçe'de yedek oturuyordu.

Galatasaray eski sportif direktörü Sensibile'den Başakşehir açıklaması! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Avrupa'da kolay maç yok ama onların da (Fiorentina) gücünün farkında olması gerekiyor. Bu seviyede daha önce futbol oynamamış oyuncular için farklı gelebilir ama diğerlerinin, Avrupa futboluna alışık olduğunu düşünüyorum. Fiorentina'nın grubunda kolayca 1. sıraya yerleşebileceğine inanıyorum."

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