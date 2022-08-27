Galatasaray eski sportif direktörü Sensibile'den Başakşehir açıklaması! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Sensibile, Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi grubunu ve Başakşehir'i değerlendirdi. İşte o açıklamalar...
Galatasaray'ın eski sportif direktörü Sensibile, Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi grubunu ve Başakşehir'i değerlendirdi. İşte o açıklamalar...
"Başakşehir, üçüncü ligden geldi ve şampiyon oldu. Bana Chievi ya da Sassuolo gibi bir projeye gibi geliyor. Takımda çok fazla İtalya'ya yakın, ya da Avrupa'da oynayan futbolcu var. Üst düzey oyuncularla dolu bir kadroları var.
"ÇOK İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİ VAR"
Başakşehir'in oyun kimliğine hayran kaldım. Çok iyi bir teknik direktörleri var. Fiorentina için hoş bir sürpriz oldu. Türkiye'de beklediğimiz gibi ateşli bir deplasman olmayacak. Çok iyi bir stadyumda oynanacak. Türkiye'de başka stadyumlarda oynamak kesinlikle Başakşehir ile oynamaktan daha kötü.
"MESUT YEDEK OTURDU"
Türkiye ligi büyük bir potansiyele sahip ama artık kariyerinin sonlarına gelen oyuncular tercih ediyor. Ateşini söndürmüş çok fazla yıldız var. Kalite unutulmuyor ama mesela Türkiye'ye büyük bir coşkuyla gelen Mesut Özil'i düşünüyorum. Fenerbahçe'de yedek oturuyordu.
Avrupa'da kolay maç yok ama onların da (Fiorentina) gücünün farkında olması gerekiyor. Bu seviyede daha önce futbol oynamamış oyuncular için farklı gelebilir ama diğerlerinin, Avrupa futboluna alışık olduğunu düşünüyorum. Fiorentina'nın grubunda kolayca 1. sıraya yerleşebileceğine inanıyorum."