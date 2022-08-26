Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Antwerp'i 3-1 ile geçerek adını gruplara yazdırmıştı. Belçika basını, maç sonrası manşetlerinde, Başakşehir'den övgüyle bahsetti. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 12:45 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 12:46
Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Royal Antwerp'i deplasmanda 3-1 mağlup etti ve gruplara kaldı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu süreçte elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

EMRE BELÖZOĞLU FIRTINASI!

Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın yerine göreve getirilen Emre Belözoğlu 31 resmi karşılaşmada 17 galibiyet 9 beraberlik ve mağlubiyet alarak dikkat çeken bir performansa imza atmıştı. Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir bu sezona da hızlı bir giiş yaptı. Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi ön elemeleri dahil toplamda 9 resmi karşılaşmaya çıkan Başakşehir, bu süreçte 6 galibiyet 3 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.

Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

BELÇİKA'DA BÜYÜK ÖVGÜ: VERİMLİ TAKIM!

Belçika basını Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'e övgüler yağdırdı. De Standaard, "Verimli Türkler, Anterp'e ilk yenilgisini tattırdı" başlığını kullandı. Haberin detayında "Mark van Bommel, Antwerp antrenörü olarak ilk yenilgisini Başakşehir'e karşı aldı. Ve bu gerçekten kötü bir zamanda gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

Gazet van Antwerpen "Başakşehir partiyi mahvetti" başlığını kullandı. Haberde "Verimlilik olarak Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı alınan mağlubiyet. Mark van Bommel, Antwerp'in antrenörü olarak ilk yenilgisini aldı. Hem de olabilecek en kötü anda." denildi.

Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

Het Belang van Limburg "Ne acı verici mağlubiyet!" başlığını kullandı. Haberde "Türkler zaman zaman Antwerp baskısı altında iyi oynadı. Bitişe yedi dakika kala Başakşehir, bıçağı Antwerp'teki yaranın biraz daha derinine soktu." ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

BELÇİKA'DA BÜYÜK ÖVGÜ: VERİMLİ TAKIM!

Belçika basını Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'e övgüler yağdırdı. De Standaard, "Verimli Türkler, Anterp'e ilk yenilgisini tattırdı" başlığını kullandı. Haberin detayında "Mark van Bommel, Antwerp antrenörü olarak ilk yenilgisini Başakşehir'e karşı aldı. Ve bu gerçekten kötü bir zamanda gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

Gazet van Antwerpen "Başakşehir partiyi mahvetti" başlığını kullandı. Haberde "Verimlilik olarak Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı alınan mağlubiyet. Mark van Bommel, Antwerp'in antrenörü olarak ilk yenilgisini aldı. Hem de olabilecek en kötü anda." denildi.

Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

Het Belang van Limburg "Ne acı verici mağlubiyet!" başlığını kullandı. Haberde "Türkler zaman zaman Antwerp baskısı altında iyi oynadı. Bitişe yedi dakika kala Başakşehir, bıçağı Antwerp'teki yaranın biraz daha derinine soktu." ifadelerine yer verildi.

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