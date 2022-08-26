Emre Belözoğlu ve Başakşehir Belçika'da manşet oldu! "Ne acı verici mağlubiyet"

EMRE BELÖZOĞLU FIRTINASI!



Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın yerine göreve getirilen Emre Belözoğlu 31 resmi karşılaşmada 17 galibiyet 9 beraberlik ve mağlubiyet alarak dikkat çeken bir performansa imza atmıştı. Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir bu sezona da hızlı bir giiş yaptı. Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi ön elemeleri dahil toplamda 9 resmi karşılaşmaya çıkan Başakşehir, bu süreçte 6 galibiyet 3 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.