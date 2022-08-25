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ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Antwerp - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, play-off turu rövanş maçında Antwerp'e konuk olacak. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Temsilcimiz ilk maçta sahadan 1-1 berabere ayrılmıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antwerp - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 10:30
ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Antwerp - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antwerp - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Antwerp ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antwerp - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTWERP - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antwerp - Başakşehir maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Temsilcimiz Başakşehir'de, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemeyecek. Antwerp'te ise kart cezalısı Pieter Gerkens oynamayacak. Cezası biten forvet oyuncusu Vincent Janssen ise karşılaşmada forma giyebilecek.

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

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