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SON DAKİKA - Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore İstanbul'a geldi!

Son dakika spor haberi: Başakşehir'dan gündem yaratan bir transfer hamlesi geldi. Turuncu-lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore'nin 1 yıllık kiralanması konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Transferde mutlu sona ulaşan Başakşehir, Traore'yi İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:16 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:35
SON DAKİKA - Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore İstanbul'a geldi!

Spor Toto Süper Lig ekibi Başakşehir'den sağ kanat mevkisine takviye geldi. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen Bertrand Traore'yi transfer için İstanbul'a getirdi.

Aspor'un haberine göre; Başakşehir Kulübü, anlaşma sağladığı Burkino Fasolu futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore, sağ kanat mevkisinin haricinde sol kanat ve santrfor bölgelerinde de görev alabiliyor.

İŞTE TRAORE'NİN İLK SÖZLERİ:
"Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takımla tanışmak istiyorum. Başakşehir, benim adıma çok net bir tercih. Beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm."

"Daha önceden de Başakşehir'i tanıyordum. Emre Belözoğlu'nu tanıyordum, burada oynamış oyuncuları tanıyordum. Eddie Newton'ı çok küçük yaştan beri tanıyorum. Onunla konuştuk ve kulüple ilgili güzel şeyler söyledi. Emmanuel Adebayor ile de konuştum." dedi.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ!
Kariyerine Auxerre altyapısında başlayan Traore, Chelsea, Ajax, Lyon gibi önemli kulüplerin formasını giydi.

Son olarak 2020 yılında 18.40 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu.

Bu sezon Başakşehir'in başarısı için ter dökecek olan yıldız futbolcunun Aston Villa'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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