Son dakika transfer haberleri: Başakşehir Galatasaray'ın da ilgilendiği Bertrand Traore'yi kiralıyor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Aston Villa'nın kanat futbolcusu Bertrand Traore'yi kiralık olarak renklerine katıyor. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre turuncu-lacivertlilerin, 26 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncunun transferi konusunda Aston Villa ile anlaştığı bildirildi.

Fransız basınından L'Equipe de transferi duyurdu. Başakşehir'in, satın alma opsiyonu olmadan Bertrand Traore'yi 1 yıllığına kiralayacağı kaydedildi. Öte yandan haberde oyuncunun yarın sabah sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi de paylaşıldı.