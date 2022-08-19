Haberler Başakşehir Son dakika transfer haberleri: Başakşehir Galatasaray'ın da ilgilendiği Bertrand Traore'yi kiralıyor

Son dakika transfer haberleri: Başakşehir Galatasaray'ın da ilgilendiği Bertrand Traore'yi kiralıyor

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Aston Villa'nın kanat futbolcusu Bertrand Traore'yi kiralık olarak renklerine katıyor. Turuncu-lacivertlilerin, oyuncunun transferi konusunda Aston Villa ile anlaştığı bildirildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:29 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:43
Son dakika transfer haberleri: Başakşehir Galatasaray'ın da ilgilendiği Bertrand Traore'yi kiralıyor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Aston Villa'nın kanat futbolcusu Bertrand Traore'yi kiralık olarak renklerine katıyor. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre turuncu-lacivertlilerin, 26 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncunun transferi konusunda Aston Villa ile anlaştığı bildirildi.

Fransız basınından L'Equipe de transferi duyurdu. Başakşehir'in, satın alma opsiyonu olmadan Bertrand Traore'yi 1 yıllığına kiralayacağı kaydedildi. Öte yandan haberde oyuncunun yarın sabah sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi de paylaşıldı.

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