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BAŞAKŞEHİR ANTWERP MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

UEFA Konferans Ligi play-off turu 1. maçında temsilcimiz Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda kritik bir maça çıkacak. Belçika temsilcisi Antwerp'i konuk edecek olan Başakşehir, kazanarak deplasmana avantajlı skorla gitmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 19:07 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 19:10
BAŞAKŞEHİR ANTWERP MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Başakşehir - Antwerp maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Başakşehir - Antwerp maçını canlı izlemek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Antwerp maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA BEŞİNCİ SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci kez boy gösterecek. Turuncu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 8 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti.

SAHASINDA 21. MAÇ

İstanbul ekibi, Antwerp mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 21. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 20 maçta, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 20 maçta 24 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı. İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5 gol, Danijel Aleksic 4 gol atarken, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 11 golüne ise Stefano Okaka, Youssouf Ndayishimiye, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

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Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta?
Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta?
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