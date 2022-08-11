Başakşehir-Breidablik maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turu rövanş maçında Breidablik'i konuk ediyor. İzlanda'da oynanan ilk maçtan 3-1 galip ayrılan turuncu-lacivertliler bu karşılaşmadan da istediği sonucu alıp adını play-off turuna yazdırmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Breidablik maçı saat 20:45'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Ömer Ali, Biglia, Berkay, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson