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Başakşehir-Breidablik maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, 3. ön eleme turu rövanş maçında Breidablik'ı konuk ediyor. İzlanda'da oynanan ilk maçtan 3-1 galip ayrılan turuncu-lacivertliler bu karşılaşmadan da istediği sonucu alıp adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Başakşehir Breidablik maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 21:20
Başakşehir-Breidablik maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turu rövanş maçında Breidablik'i konuk ediyor. İzlanda'da oynanan ilk maçtan 3-1 galip ayrılan turuncu-lacivertliler bu karşılaşmadan da istediği sonucu alıp adını play-off turuna yazdırmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Breidablik maçı saat 20:45'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Ömer Ali, Biglia, Berkay, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson

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