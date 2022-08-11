Haberler Başakşehir BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir Breidablik maçı saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir Breidablik maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, 3. ön eleme turunda Breidablik'i konuk edecek. Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda iyi bir sonuç alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 12:50
BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir Breidablik maçı saat kaçta?

Başakşehir - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turunda Breidablik ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Breidablik maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Breidablik maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR BREIDABLIK MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Szysz

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson

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