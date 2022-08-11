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Başakşehir - Breidablik: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3. ön eleme turu rövanşında ağırladığı Breidablik'i 3-0 mağlup etti. İzlanda'da oynadığı ilk maçtan da 3-1 galip ayrılan turuncu-lacivertliler, adını play-off turuna yazdırdı ve Belçika ekibi Royal Antwerp ile eşleşti. Başakşehir'e turu getiren golleri Stefano Okaka ile Touba kaydetti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 22:36
Başakşehir - Breidablik: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Breidablik'i ağırladı. Turuncu-lacivertliler mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İzlanda'da oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Başakşehir, böylece adını play-off turuna yazdırdı.

Başakşehir'e turu getiren golü 44. dakikada Stefano Okaka, 74. dakikada Touba ve 84. dakikada Aleksic kaydetti.

YENİ RAKİP ROYAL ANTWERP

Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakibi de belli oldu. Turuncu-lacivertliler, 3. ön elemede Lilleström'ü eleyen Belçika ekibi Royal Antwerp ile eşleşti.

Başakşehir, Antwerp ile ilk maçını 18 Ağustos'ta evinde, rövanşı ise 25 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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