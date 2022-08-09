Mesut Özil'li Başakşehir Rezerv Lig'de farklı mağlup!

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ilk hafta sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde 3 maç yapıldı. Arabam.com Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, Kasımpaşa konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-1 mağlup etti. Başakşehir'de maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil 45 dakika sahada kaldı.
HangiKredi Ümraniyespor da dış sahada Fenerbahçe'yi 4-1 yendi.
Tamamlanan ilk haftanın ardından +6 averajı bulunan Kasımpaşa, liderlik koltuğuna oturdu.
İlk hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Trabzonspor: 3-2
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 1-0
Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 5-1
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-4
MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 1-3
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 1-7
Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 1-4