Haberler Başakşehir BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Breidablik ile karşılaşacak. Maccabi Netanya'yı eleyerek tur atlayan Başakşehir, Breidablik karşısında da galibiyet arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 11:00
BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

Breidablik - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turunda Breidablik ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

BREIDABLIK - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Breidablik - Başakşehir maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Karl, Eyjolfsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson, Steindorsson

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, Okaka

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fredrik Midtsjö transferinde şoke eden gerçek! G.Saray açıklamıştı...
90 yıllık uygulama sona erdi! Çocuk tesliminde yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
G.Saray'ın gözdesi Mertens'le ilgili flaş iddia! Yeni adresi...
Onyekuru'dan flaş F.Bahçe ve Terim itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Medipol Başakşehir İzlanda'ya uçtu!
Başakşehir turu kaptı
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi... Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi... 11:20
Avrupa'da yeni sezon heyecanı başlıyor! Avrupa'da yeni sezon heyecanı başlıyor! 11:19
İki bacağı kesilen Adanalı Muhammed futbolcu olmak istiyor! İki bacağı kesilen Adanalı Muhammed futbolcu olmak istiyor! 11:16
İrfan Can'ın F.Bahçe'ye maliyeti belli oldu! İrfan Can'ın F.Bahçe'ye maliyeti belli oldu! 11:11
G.Saray'da Seferovic'in partneri belli oldu! G.Saray'da Seferovic'in partneri belli oldu! 11:10
Nice'ten kaleye takviye! Nice'ten kaleye takviye! 11:05
Daha Eski
Cadiz - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Cadiz - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 11:01
Ismael'den Çebi'ye: Hazırlık maçlarını ölçü kabul etmeyin Ismael'den Çebi'ye: Hazırlık maçlarını ölçü kabul etmeyin 10:48
F.Bahçe UEFA'ya bildirdi! İrfan Can... F.Bahçe UEFA'ya bildirdi! İrfan Can... 10:42
Breidablik - Başakşehir maçı saat kaçta? Breidablik - Başakşehir maçı saat kaçta? 10:34
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı 10:21
Libertadores Kupası'na iki maçla devam edildi Libertadores Kupası'na iki maçla devam edildi 10:17