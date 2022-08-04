BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

Breidablik - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turunda Breidablik ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

BREIDABLIK - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Breidablik - Başakşehir maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Karl, Eyjolfsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson, Steindorsson

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, Okaka