Haberler Başakşehir BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Breidablik - Başakşehir maçı ne zaman? Başakşehir UEFA Konferans Lig 3. ön eleme maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Breidablik - Başakşehir maçı ne zaman? Başakşehir UEFA Konferans Lig 3. ön eleme maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, 3. ön eleme turunda Breidablik'e konuk olacak. Başakşehir, 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı elemişti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda iyi bir sonuç alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Breidablik Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 19:23
BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Breidablik - Başakşehir maçı ne zaman? Başakşehir UEFA Konferans Lig 3. ön eleme maçı saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Breidablik - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turunda Breidablik ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta?

BREIDABLIK - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Breidablik - Başakşehir maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Karl, Eyjolfsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson, Steindorsson

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, Okaka

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