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SÜPER LİG HABERLERİ | Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul ekibi, Atabey Çiçek'i Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 16:28 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 16:31
SÜPER LİG HABERLERİ | Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Atabey Çiçek için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI

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