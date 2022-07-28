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Maccabi Netanya - Başakşehir maçı CANLI izle! Maccabi Netanya - Başakşehir maçı canlı anlatım | Başakşehir maçı izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2. ön eleme turu rövanşında temsilcilerimizden Başakşehir deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertliler, Netanya Stadyumu'nda oynanan müsabakadan galibiyetle ayrılıp bir üst tura yükselmek istiyor. Maccabi Netanya - Başakşehir maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 19:42
Maccabi Netanya - Başakşehir maçı CANLI izle! Maccabi Netanya - Başakşehir maçı canlı anlatım | Başakşehir maçı izle

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan olan Başakşehir, 2. ön eleme turu rövanşında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşıyor.

Netanya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hırvat hakem Dario Bel düdük çalıyor. Turuncu-lacivertliler müsabakadan galibiyetle ayrılıp adını 3. tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Başakşehir'in evinde oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Rövanşta kazanan taraf tur atlayacak. Her türlü beraberlikte mücadele uzatmalara gidecek. Burada da eşitlik bozulmaması halinde seri penaltı atışlarına gidilecek.


MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Okaka

MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Maccabi Netanya - Başakşehir maçı TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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