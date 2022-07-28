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MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Başakşehir maçı ne zaman? Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Maccabi Netanya ile karşılaşacak. İlk maç 1-1 beraberlik ile bitmişti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda galip gelerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir maçı ne zaman? Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 15:30
MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Başakşehir maçı ne zaman? Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Başakşehir, 3. ön eleme turuna adını yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı 28 Temmuz Perşembe günü saat 19:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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