Haberler Başakşehir MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir ile Maccabi Netanya karşı karşıya gelecek. Başakşehir, İsrail temsilcisini yenerek tur atlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:30
MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Başakşehir, 3. ön eleme turuna adını yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı 28 Temmuz Perşembe günü saat 19:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu genç yaşta toprağa veren Ece Erken’in acısı dinmiyor! Yürek burkan paylaşım "Sensiz ilk kez…"
Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti o paylaşım kahretti: "Sensiz ilk kez..."
Süper Lig devleri istiyordu! Yeni takımı belli oldu
Aslan'dan Chelsea'li yıldızlara kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Medipol Başakşehir maça hazır
Başakşehir Avrupa kupalarında 38. maçına çıkacak
28 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
DUL VE YETİM ZAMLI AYLIKLARI NE KADAR?
AÖF 2 YILLIK VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI NEDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? 12:03
Süper Lig devleri istiyordu! Yeni takımı belli oldu Süper Lig devleri istiyordu! Yeni takımı belli oldu 11:31
Ismael'den sol beke sürpriz çözüm! Ismael'den sol beke sürpriz çözüm! 11:28
Oğulcan Çağlayan'dan çarpıcı sözler! Oğulcan Çağlayan'dan çarpıcı sözler! 11:26
Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu. İşte yeni takımı Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu. İşte yeni takımı 11:15
F.Bahçe'ye Brezilyalı stoper! Geliş saati belli oldu F.Bahçe'ye Brezilyalı stoper! Geliş saati belli oldu 10:39
Daha Eski
Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam 10:14
Espanyol - Linense maçı saat kaçta? Espanyol - Linense maçı saat kaçta? 10:01
Aslan'dan Chelsea'li yıldızlara kanca! Aslan'dan Chelsea'li yıldızlara kanca! 10:00
Cimbom genç golcüde mutlu sona ulaştı! Cimbom genç golcüde mutlu sona ulaştı! 09:45
M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? M. Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta? 09:33
Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? Konyaspor - Bate maçı saat kaçta? 09:16