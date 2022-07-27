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Medipol Başakşehir Maccabi Netanya maçının hazırlıklarını tamamladı

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele verecek Medipol Başakşehir 2. Eleme turu rövanş mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, çalışmalarını bitirdi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:33
Medipol Başakşehir Maccabi Netanya maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele verecek Medipol Başakşehir Netanya Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ahmed Touba, idmanda yer almadı. UEFA listesinde olmayan Mesut Özil ise takımla çalıştı.

Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında Netanya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 19.45'te başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, 1-1 sonuçlanmıştı.

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