Şehir rövanşa bıraktı

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yla 1-1 berabere kalıp tur umutlarını rövanşa taşıdı. Henüz 2. dakikada Gil Itzhak'ın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Maccabi Netanya, ilk yarıyı önde bitirdi. İkinci yarıda bütün kozlarını sahaya süren Başakşehir, aradığı golü 81'de yeni transferi Patryk Szysz'in ayağından buldu ve skoru 1-1'e getirdi. Netanya'da 90+2'de Galabov kırmızı kart gördü. Başakşehir, 28 Temmuz'da Maccabi Netanya ile İsrail'de rövanş maçında karşılaşacak.

Szysz golle açılış yaptı

İstanbul ekibinde, yeni transferlerden Biglia, Mounir Chouiar ve Patryk Szysz dün ilk kez turuncu- lacivertli formayı giydi. Biglia ilk 11'de maça başladı. 76'da Serdar'ın yerine oyuna giren yeni transfer Szysz, ilk maçında gol attı.

Sözer: Hakem kötüydü

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Takımımızı tebrik ediyorum. Maçı hiç bırakmadılar. Son saniyeye kadar savaştık. Hakem iki tane kırmızı kart göstermedi. 2. ya da 3. dakikada penaltı vardı. Hakem kötüydü" diye konuştu.