Erdinç Sözer Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçının ardından konuştu

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Takımı tebrik etmem gerek. İlk devrede bir gol yedik, peşine 90 dakika koşmamız gerekti. Takım bir saniye gol atma hedefinden vazgeçmedi. Her zaman istekliydiler. Çok zor ve sert bir maç oldu, hakemin buna negatif anlamda katkısı vardı. Performansını hiç beğenmedik. İlk yarıda penaltıyı görmedi, kolla müdahale vardı. İki pozisyonda kırmızı kart vermeliydi. Maçı yalnızca 5 dakika uzattı, ikinci yarı oyun çok durdu, 5 dakika çok kısa. Rezalet bir performanstı. Her zaman bizim hakemlere kızıyoruz ama bu hakemle kıyaslarsak güzel performans sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"İlk devreyi oynadık, haftaya ikinci maçımız var." sözlerini kullanan Sözer, "Daha hızlı, daha sert oynamalıyız. Ne zaman dominant oynamaya başladık, pozisyonları bulduk. İkinci ve üçüncü golü atabilirdik. Deplasmanda sert bir maç bekliyoruz. Ona göre hazırlanacağız, bizimde hızlı oyuncularımız var. Kadromuzdaki tüm oyuncular güveniyoruz. Gelecek hafta deplasmana gidip turu atlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Erdinç Sözer, "Rövanş maçına kadroda değişiklik olacak mı?" sorusuna, "İdmanlara bakacağız, bu maçı analiz edeceğiz. Böyle bir 11 tercih ettik çünkü takım alışkanlığı var. İlk devrede çok pozisyona girdik, değerlendiremedik. İkinci devre hamleleri gerçekleştirdik, Münir ve Patryk katkı sağladı. Her oyuncunun potansiyeli ve yeteneği var, bunu değerlendirmeye çalışacağız." yanıtını verdi.