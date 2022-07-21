BAŞAKŞEHİR MACCABI NETANYA CANLI MAÇ İZLE 📺 | Başakşehir - Maccabi Netanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Başakşehir, 3. ön eleme turu için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - MACCABI NETANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Maccabi Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 20:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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