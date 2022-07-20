Haberler Başakşehir Medipol Başakşehir Maccabi Netanya maçına hazır

Medipol Başakşehir Maccabi Netanya maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:41
Medipol Başakşehir Maccabi Netanya maçına hazır

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli idmanda yer almadı. UEFA listesinde olmayan Mesut Özil ise takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir ile Maccabi Netanya arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Josef de Souza’nın yerine genç yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti…
Haris Seferovic resmen Galatasaray'da
F.Bahçe istemişti G.Saray devreye girdi!
Seferovic resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erdinç Sözer Maccabi maçı öncesi konuştu!
Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya! Mesut Özil...
Haris Seferovic Ay Yıldız dövmesinin anlamını açıkladı!
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!
AÖL sınavları başladı! Açık Lise online sınav ekranı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir Maccabi Netanya maçına hazır Başakşehir Maccabi Netanya maçına hazır 19:41
Seferovic'ten ilk sözler! "Gururluyum" Seferovic'ten ilk sözler! "Gururluyum" 19:25
Seferovic resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları... Seferovic resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları... 19:10
Erdinç Sözer Maccabi maçı öncesi konuştu! Erdinç Sözer Maccabi maçı öncesi konuştu! 19:01
Doğukan Sinik imzayı attı! Doğukan Sinik imzayı attı! 18:58
G.Saray yeni transferini açıkladı! G.Saray yeni transferini açıkladı! 18:51
Daha Eski
Palut: İki maçta da bizimle olmayacak... Palut: İki maçta da bizimle olmayacak... 18:45
Beşiktaş ikinci kamp dönemi için İspanya'ya geldi Beşiktaş ikinci kamp dönemi için İspanya'ya geldi 17:54
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:33
TFF Başkanı Büyükekşi'den dikkat çeken açıklamalar! TFF Başkanı Büyükekşi'den dikkat çeken açıklamalar! 17:14
Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa... Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa... 17:06
İtalyan basını duyurdu! İşte yeni adresi İtalyan basını duyurdu! İşte yeni adresi 16:25