Mesut Özil Başakşehir'e transfer oldu! Resmi imza...

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, sarı lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından yeni takımını buldu.

Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaşmaya vardı.



Resmi imzaların, 14 Temmuz Perşembe günü atılması bekleniyor.



BAŞAKŞEHİR TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

Öte yandan Başakşehir kulübü, Göksel Gümüşdağ'ın daha önce Mesut Özil'e dair yaptığı konuşmayı yayınlayarak transfer öncesi taraftarlarına müjdeyi verdi.