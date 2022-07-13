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Mesut Özil Başakşehir'e transfer oldu! Resmi imza...

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Mesut Özil'in yeni durağı belli oldu. Başakşehir, Mesut Özil ile anlaşmaya vardı. Turuncu lacivertliler, Mesut ile 14 Temmuz günü resmi sözleşme imzalayacak.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:03
Mesut Özil Başakşehir'e transfer oldu! Resmi imza...

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, sarı lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından yeni takımını buldu.

Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Resmi imzaların, 14 Temmuz Perşembe günü atılması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI
Öte yandan Başakşehir kulübü, Göksel Gümüşdağ'ın daha önce Mesut Özil'e dair yaptığı konuşmayı yayınlayarak transfer öncesi taraftarlarına müjdeyi verdi.

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