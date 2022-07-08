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SÜPER LİG HABERLERİ | Medipol Başakşehir Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de transfer harekatı devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Fransız futbolcu Mounir Chouiar'ı kadrosuna kazandırdı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 22:54
SÜPER LİG HABERLERİ | Medipol Başakşehir Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı!

Medipol Başakşehir, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı." denildi.

23 yaşındaki Fransız futbolcunun imza törenine asbaşkan Mesut Altan'ın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mounir Chouiar, Süper Lig'de 26 maçta 3 gol attı. Genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol kaydetti.

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