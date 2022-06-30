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TRANSFER HABERLERİ | Başakşehir Ahmed Touba'yı transfer ettiğini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Cezayirli futbolcu Ahmed Touba'yı kadrosuna kattığını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 16:14 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 16:15
TRANSFER HABERLERİ | Başakşehir Ahmed Touba'yı transfer ettiğini açıkladı!

Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüken bir yandan da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmlarına hızla devam ediyor.

İstanbul ekibi, transfer sürecinde Fenerbahçe Kulübü ile de adı anılan futbolcuyu resmi sayfasından yaptığı açıklama ile duyurdu.

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Başakşehir: "Kulübümüz, Ahmed Touba'nın transferi için kulübü RKC Waalwijk ile anlaşmış olup, Cezayirli futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı."

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