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Biglia Şehir'de

Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı. 36 yaşındaki orta sahayla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı. Milan, Lazio ve Anderlecht'te de görev yapan Biglia, geçen sezon 37 maçta 2 gol ve 5 asistle oynadı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Biglia Şehir'de
Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı. 36 yaşındaki orta sahayla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı. Milan, Lazio ve Anderlecht'te de görev yapan Biglia, geçen sezon 37 maçta 2 gol ve 5 asistle oynadı.
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