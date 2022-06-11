Biglia Şehir'de

Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı. 36 yaşındaki orta sahayla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı. Milan, Lazio ve Anderlecht'te de görev yapan Biglia, geçen sezon 37 maçta 2 gol ve 5 asistle oynadı.
Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı. 36 yaşındaki orta sahayla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı. Milan, Lazio ve Anderlecht'te de görev yapan Biglia, geçen sezon 37 maçta 2 gol ve 5 asistle oynadı.