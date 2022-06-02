Başakşehir Epureanu'ya imza attırdı! İşte sözleşme detayları

Başakşehir Kulübü resmi hesabından, deneyimli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu'ya başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 23 resmi maça çıkan Epureanu 1 gol kaydetti.



