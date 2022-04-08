Haberler Başakşehir Başakşehir'den Shakhtar Donetsk'e jest! Antrenman tesisleri açıldı

Başakşehir'den Shakhtar Donetsk'e jest! Antrenman tesisleri açıldı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı etkilenen Shakhtar Donetsk'e tesislerini açtı. Shakhtar Donetsk, antrenmanını Başakşehir tesislerinde yaptı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 16:14
Başakşehir'den Shakhtar Donetsk'e jest! Antrenman tesisleri açıldı

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Başakşehir tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin turuncu lacivertli kulüpte şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Ukrayna temsilcisi Shakhtar'a antrenman tesislerini açtı.

Savaş bölgesi Ukrayna'dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

DİĞER
Tepki aldığı için vazgeçmişti! Özge Özpirinçci pişman oldu: Keşke kızımın adını...
Galatasaray'da seçim iptal mi ediliyor? Dernekler Masası'ndan flaş rapor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor