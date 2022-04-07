SON DAKİKA - Başakşehir'de Atabey Çiçek'in sözleşmesi uzatıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Futbolcumuz Atabey Çiçek'in 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Başarılı futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Atabey Çiçek'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
ATABEY ÇİÇEK KİMDİR?
👉 Atabey Çiçek 24 Temmuz 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.88 boyundaki futbolcu sağ ayağını etkili kullanıyor. Kulüp kariyerinde 236 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 73 gol ve 24 asist kaydetti. Atabey Çiçek, Türkiye alt yaş milli takımlarında görev aldı.