Şehir tek attı

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen ancak son dört maçtır galibiyete hasret olan Başakşehir, 3 puan hasretini Malatya karşısında dindirdi. Maça etkili başlayan turuncu-lacivertliler, 26'da Trezeguet'nin penaltı noktasına gönderdiği topa Aleksiç'in vuruşuyla golü buldu ve 1-0 öne geçti. İkinci yarı da nefes kesti. 57'de Başakşehir'de Trezeguet'nin şutu üst direkten döndü. 70'te Tetteh'in kafa vuruşu direğe takıldı. 77'de ise Serdar Gürler direği aşamadı. Başakşehir maçı 1-0 kazanıp puanını 50'ye yükseltti. Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU:TEBRİK EDİYORUM

Başakşahir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, galibiyet için sahaya çıktıklarını ve iyi bir oyunla 3 puanı aldıklarını söyledi. Oyuncularını tebrik eden genç teknik adam, "Uzun serin bir kazanamama periyodu vardı. Bunu aştığımız için de mutluyuz. Sonuç farklı da olabilirdi" diye konuştu.

ARSLAN: MÜCADELE YETMEDİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ligin güçlü ekiplerinden birine karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Aksaklıklara rağmen mücadelemizi ortaya koyduk. Puan da alabilirdik, olmadı. Üzgünüm. Mücadelemiz yetmedi" dedi.