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Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, küme düşme hattında bulunan Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlayacak. Taraftarlar, Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçının yayıncısını, saatini merak ediyor. Peki, Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman başlayacak? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 09:22
Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Maç, beIN 2'den naklen ekranlara gelecek.

Son dört maçını kazanamayan 47 puanlı Medipol Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen ve takımla çalışan kaptan Mahmut Tekdemir bu maçta teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı Youssouf Ndayishimiye ile sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner pazartesi günkü maçta görev alamayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.

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