Başakşehir Antalyaspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor.
Başakşehir ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Caicara, Ravil, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Akesic, Serdar, Ömer Ali, Pizzi, Chadli.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano, Wright.
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Antalyaspor maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.