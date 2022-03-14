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Başakşehir Antalyaspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmyı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:58
Başakşehir Antalyaspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor.

Başakşehir ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ravil, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Akesic, Serdar, Ömer Ali, Pizzi, Chadli.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano, Wright.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Antalyaspor maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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