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Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:28 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:29
Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Başakşehir - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Antalyaspor maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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