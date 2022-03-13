Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Başakşehir - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Antalyaspor maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.