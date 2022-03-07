SPOR HABERİ - Ravil Tagir Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oluyor. Bu karşılaşma turuncu-lacivertlilerin genç stoperi Ravil için de ayrı bir önem arz ediyor. Genç oyuncu, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine geldikten sonra ilk kez bir lig maçında görev alıyor. Belözoğlu, siyah-beyazlılar karşısında Epureanu yerine savunmada Ravil Tagir'e şans verdi.

Ravil, ligde son olarak 1 Ekim 2021'de oynanan ve 3-1 kaybedilen, sonrasında da Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın görevinden ayrıldığı Fatih Karagümrük maçında forma giymişti.