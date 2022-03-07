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SPOR HABERİ - Ravil Tagir Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada!

Spor haberi... Medipol Başakşehir’in 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevine geldikten sonra ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 21:07
SPOR HABERİ - Ravil Tagir Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oluyor. Bu karşılaşma turuncu-lacivertlilerin genç stoperi Ravil için de ayrı bir önem arz ediyor. Genç oyuncu, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine geldikten sonra ilk kez bir lig maçında görev alıyor. Belözoğlu, siyah-beyazlılar karşısında Epureanu yerine savunmada Ravil Tagir'e şans verdi.

Ravil, ligde son olarak 1 Ekim 2021'de oynanan ve 3-1 kaybedilen, sonrasında da Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın görevinden ayrıldığı Fatih Karagümrük maçında forma giymişti.

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