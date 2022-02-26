Başakşehir-Karagümrük: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Pizzi, Trezeguet ve Okaka 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Viviano, Salih, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini ve Ahmed Musa 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadelenin ilk golü 25. dakikada geldi. Başakşehir'in formda oyuncusu Trezeguet sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gole cevap gecikmedi. Karagümrük, 39'da Fabio Borini ile skoru eşitledi.

Konuk ekip, 2 dakika sonra Ahmed Musa ile 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Karagümrük, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, turuncu lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Bu sonuçla Başakşehir, 46 puanla 3. sırada kalırken, Karagümrük ise 39 puanla 9. sıraya yükseldi.