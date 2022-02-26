Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Fatih Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Pizzi, Chadli, Serdar, Trezeguet, Okaka

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Burak, Caner, Biglia, Jimmy, Bistrovic, Karamoh, Musa, Borini

BAŞAKŞEHİR'DE KAPTAN MAHMUT TEKDEMİR YOK!

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir, takımındaki yerini alamayacak.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.