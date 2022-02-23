Şehir geri döndü

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftada oynannası gereken ancak Konyasporlu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçta Başakşehir, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, 37. dakikada Soner'in pasında topu ağlara gönderen Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Yavan futbola sahne olan ilk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Başakşehir, ikinci yarıda daha etkiliydi. 49'da Ömer Ali, yerden pasını gönderdi, Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 62'de Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Duarte kafa ile indirdi. Konya savunmasında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-2. 90+4'te Konya'da Ahmet Hassan'ın kafası direkten döndü. Üçüncü Başakşehir puanını 46'ya yükseltti, ikinci sıradaki Konyaspor ise 49 puanda kaldı.

İLHAN PALUT: ŞANSSIZDIK

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, peş peşe yaşanan puan kayıplarını şanssızlığa bağladıkarını söyledi. Palut, "İyi bir takıma karşı oynadık. Golü de bulduk. İç saha ve dış sahada iyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Son dakika topumuz direkten döndü. Ters bir vuruşla ikinci golü yedik. Üzgünüz, toparlayacağız" diye konuştu.

BELÖZOĞLU MOTİVE ETTİ

Eski takımı Konyaspor'a karşı forma giyen ve başarılı bir oyun ortaya koyan Başakşehirli Ömer Ali Şahiner, devre arasında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yaptığı konuşmanın kendilerini motive ettiğini belirtti. Konyaspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirten Ömer Ali, "Hocamız bize güven aşılıyor" dedi.