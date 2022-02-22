Başakşehir-Konyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında oynanaması planlanan ancak Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelenen Medipol Başakşehir-Konyaspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın tüm detayları fotomac.com.tr'de...





BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Konyaspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MAÇI 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Chadli

Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Adil, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, M'Poku, Cikalleshi