Başakşehir - Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasının erteleme maçında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Maçta gol perdesini 37. dakikada Konyaspor'lu Bytyqi açtı. Bu gole cevap 49. dakikada Gulbrandsen'den ve 62. dakikada Musa Çağıran'ın kendi kalesine attığı gollerle geldi. Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

LİGDE 4'TE 4

Bu sonuçla birlikte zirve yarışını sürdüren Başakşehir, ligdeki son 4 maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

KONYA'DA KAN KAYBI SÜRÜYOR

Ligde uzun süredir lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor, oynadığı son 3 maçtan da puan kaybıyla ayrılmış oldu.

Mücadelenin ardından Başakşehir 46 puanla 3. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 2. sırada 49 puanda kaldı.