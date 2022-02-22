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Başakşehir - Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir, Süper Lig 21. hafta erteleme maçında ağırladığı Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Gulbrandesn ve Musa Çağıran (k.k.) kaydetti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 21:58
Başakşehir - Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasının erteleme maçında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Maçta gol perdesini 37. dakikada Konyaspor'lu Bytyqi açtı. Bu gole cevap 49. dakikada Gulbrandsen'den ve 62. dakikada Musa Çağıran'ın kendi kalesine attığı gollerle geldi. Mücadele Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

LİGDE 4'TE 4

Bu sonuçla birlikte zirve yarışını sürdüren Başakşehir, ligdeki son 4 maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

KONYA'DA KAN KAYBI SÜRÜYOR

Ligde uzun süredir lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor, oynadığı son 3 maçtan da puan kaybıyla ayrılmış oldu.

Mücadelenin ardından Başakşehir 46 puanla 3. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 2. sırada 49 puanda kaldı.

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