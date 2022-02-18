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Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Başakşehir, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:55 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 09:55
Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Çaykur Rizespor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor - Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı 18 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Selim, Eren, Fabricio, Gedson Fernandes, Alper, Bolasie, Boyd, Cisse

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Pizzi, Serdar, Trezeguet, Okaka

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