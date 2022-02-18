Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Çaykur Rizespor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor - Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı 18 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Selim, Eren, Fabricio, Gedson Fernandes, Alper, Bolasie, Boyd, Cisse

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Pizzi, Serdar, Trezeguet, Okaka