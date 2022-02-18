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Çaykur Rizespor Başakşehir: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıyua geldi. Turuncu lacivertliler, müsabakadan Trezeguet'in attığı 2 golle, galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 22:00 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 22:12
Çaykur Rizespor Başakşehir: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Tarık, Gökhan, Ponck, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Gedson, Yusuf ve Pohjanpalo 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Trezeguet ve Okaka 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin 33. dakikasında Başakşehir, Trezeguet ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının başında 53. dakikada yeniden sahneye çıkan Trezeguet, takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir, Rize deplasmanından 2-0 galip döndü.

Bu sonuçla Rizespor, 23 puanla 18. sırada kalırken, Başakşehir ise 43 puana ulaşarak 3. sıraya çıktı.

Öte yandan Başakeşhir, Rizespor galibiyetiyle beraber seriyi 3 maça çıkardı.

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