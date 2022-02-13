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Başakşehir - Gaziantep FK maçı sonrası Serdar Gürler'in duygusal anları! Ahmet Çalık...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Turuncu lacivertlilerin 2. golünü atan Serdar Gürler, golünü geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'a armağan etti. Tecrübeli oyuncu, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ise duygusal anlar yaşadı. İşte tüm detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:24
Başakşehir - Gaziantep FK maçı sonrası Serdar Gürler'in duygusal anları! Ahmet Çalık...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'in Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçta galibiyet gollerinden birini atan Serdar Gürler, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.

Maçtan sonra Serdar Gürler'e golden sonraki sevinci hatırlatırken milli futbolcu duygusal anlar yaşadı.

BeIN Sports muhabirinin "Golden sonra tribüne koştun bizim kameraların önünde bir sevincin oldu. Neler oldu anlatabilir misin?" sözlerine yanıt veren Serdar Gürler, "Şimdi ağlarım ben burada" diye yanıt verdi.

Muhabirin ısrarlı sorusu karşısında boğazı düğümlenen Serdar, "Ona armağan ettim diyelim" ifadelerini kullandıktan sonra röportaj yerinden hızlıca ayrıldı.

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