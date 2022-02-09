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Şehir'de şov

Turuncu-lacivertliler, Visca’nın yerini transferin son gününde A.Villa’dan Mısırlı Trezeguet’le doldururken, 10 numaraya da Benfica’dan Portekizli Pizzi’yi getirdi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Şehir'de şov

Ligde ilk 5'i hedefleyen Başakşehir, transferin son gününde iki yıldız futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. İstanbul ekibi, Benfica'nın Portekizli maestrosu Luis Miguel Afonso Fernandes'i (Pizzi) kiraladı. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 32 yaşındaki tecrübeli maestro, bu sezon Benfica'da 30 karşılaşmada 2 gol, 4 asistle oynadı. A.Madrid, Espanyol ve Deportivo formaları da giyen Pizzi, Portekiz'de de 17 kez boy gösterirken, 3 gol attı.


KASIMPAŞA'DA PARLADI
Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Trezeguet, Başakşehir'le Süper Lig'e döndü. Mısır'lı Trezeguet, mutsuz olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kiralandı. 27 yaşındaki sol kanat, Aston Villa'da ilk sezonunda 41 maçta 7 gol, 2 asist, geçen sezon 22 maçta 2 gol, 2 asist, bu sezon ise sadece 11 dakika görev aldı. Tecrübeli yıldız, Kasımpaşa'da iki sezon oynadı. İlk sezonunda 33 maçta 16 gol, 8 asist, 2. sezonunda 38 maçta 9 gol, 10 asistle yıldızını parlattı.

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