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TRANSFER HABERLERİ - Medipol Başakşehir'den iki transfer birden! Trezeguet ve Pizzi...

Spor haberi... Süper Lig'de ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Medipol Başakşehir'den flaş bir hamle geldi. Turuncu-mavililer Aston Villa'da forma giyenTrezeguet ile Benfica'dan Pizzi'yi kadrosuna kattı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 17:36 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 17:58
TRANSFER HABERLERİ - Medipol Başakşehir'den iki transfer birden! Trezeguet ve Pizzi...

Medipol Başakşehir, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'dan Pizzi'yi, İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'dan ise Trezeguet'yi kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala iki transfer ile kadrosunu güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Portekizli futbolcu Pizzi'yi, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da görev yapan Mısırlı oyuncu Trezeguet'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Pizzi'nin 20 Trezeguet'nin ise 27 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

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