Her maç 3 puan aşkına

Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu, iddialı konuştu. Belözoğlu, "Sonuna kadar her maçı kazanmak için oynayacağız. Hedefimiz Avrupa. Güçlü ve ligi bilen oyuncular aldık. Üst seviyede oynamış bir teknik adam, oyuncuyu motive eder. Visca'nın yerini doldurmak zor olacak" değerlendirmesini yaptı.
Başakşehir'inbaşarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu, iddialı konuştu. Belözoğlu, "Sonuna kadar her maçı kazanmak için oynayacağız. Hedefimiz Avrupa. Güçlü ve ligi bilen oyuncular aldık. Üst seviyede oynamış bir teknik adam, oyuncuyu motive eder. Visca'nın yerini doldurmak zor olacak" değerlendirmesini yaptı.