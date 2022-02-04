Haberler Başakşehir Her maç 3 puan aşkına

Her maç 3 puan aşkına

Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu, iddialı konuştu. Belözoğlu, "Sonuna kadar her maçı kazanmak için oynayacağız. Hedefimiz Avrupa. Güçlü ve ligi bilen oyuncular aldık. Üst seviyede oynamış bir teknik adam, oyuncuyu motive eder. Visca'nın yerini doldurmak zor olacak" değerlendirmesini yaptı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Her maç 3 puan aşkına
Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu, iddialı konuştu. Belözoğlu, "Sonuna kadar her maçı kazanmak için oynayacağız. Hedefimiz Avrupa. Güçlü ve ligi bilen oyuncular aldık. Üst seviyede oynamış bir teknik adam, oyuncuyu motive eder. Visca'nın yerini doldurmak zor olacak" değerlendirmesini yaptı.
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