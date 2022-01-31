Stefano Okaka'dan transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIM! G.SARAY'A ÇOK YAKINDIM Beşiktaş'ın bana yaptığı teklif için 20 kişilik kafileyle geldi. kardeşimle evdeydik ve bir görüşme oldu. İyi bir görüşme yaptık ama kulüp bazında anlaşma olmadığı için transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile çılgın bir görüşme oldu. Galatasaray formasına araca binip havalimanına gitmek kadar yakındım. Avrupa'da transferin son saatleriydi ve olmadı. Kardeşimle konuşurken, havalimanında beni bekliyordu. Premier Lig'deki kulübüm ve Galatasaray arasınmda anlaşma gerçekleşmedi ve ben gelmedim.

FATİH TERİM İMPARATOR Türkiye'de bahsedildiği gibi Fatih Terim bir İmparator. İtalya'da çok iyi işler yaptı. Sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da başarılı işler yaptı. Türkiye'nin Fatih Terim ile gurur duyması lazım. Avrupa'da ve dünyada en iyi Türk antrenör olarak biliniyor. herkes saygı göstermeli. Türkiye adına böyle bir teknik adamın olması gurur verici.