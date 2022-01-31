Stefano Okaka'dan transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIM! G.SARAY'A ÇOK YAKINDIM
Beşiktaş'ın bana yaptığı teklif için 20 kişilik kafileyle geldi. kardeşimle evdeydik ve bir görüşme oldu. İyi bir görüşme yaptık ama kulüp bazında anlaşma olmadığı için transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile çılgın bir görüşme oldu. Galatasaray formasına araca binip havalimanına gitmek kadar yakındım. Avrupa'da transferin son saatleriydi ve olmadı. Kardeşimle konuşurken, havalimanında beni bekliyordu. Premier Lig'deki kulübüm ve Galatasaray arasınmda anlaşma gerçekleşmedi ve ben gelmedim.
FATİH TERİM İMPARATOR
Türkiye'de bahsedildiği gibi Fatih Terim bir İmparator. İtalya'da çok iyi işler yaptı. Sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da başarılı işler yaptı. Türkiye'nin Fatih Terim ile gurur duyması lazım. Avrupa'da ve dünyada en iyi Türk antrenör olarak biliniyor. herkes saygı göstermeli. Türkiye adına böyle bir teknik adamın olması gurur verici.
EMRE BELÖZOĞLU İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ
Emre Belözoğlu, efsane bir Türk futbolcusu. Kariyeri her şeyi anlatıyor, bir şey söylememe gerek yok. İtalya ve İspanya'da en iyi takımlarda oynamış, tarihteki en iyi isimlerle oynamış birisi. Hoca olarak geldiğinde, birçok şey onunla değişti. Oyun mentalitemiz, saha içerisindeki dizilişimiz çok değiştir. Kötü giden takımı değiştirmesi kolay değildi. genç bir teknik adam olarak bize bakış açısı, bir ağabey gibi. Bize ilettikleri taktikleri iyi dinlemeliyiz ve iyi şekilde uygulamalıyız. Kendisiyle beraber sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz.